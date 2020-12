“Full Moon Confusion” nuovo disco di Jangy Leeon

(Di martedì 22 dicembre 2020) Fuori “”, ildi: l’album contiene 15 brani e numerosi featuring da Shade a L’Elfo E’ fuori distribuito da Believe, “” (https://backl.ink/143460311), ilalbum di: 15 tracce dalle atmosfere notturne e festose con risvolti mistici e riflessivi. Un incontro tra rap classico e contemporaneo con… L'articolo Corriere Nazionale.

soulievoir : vi o stage de full moon, handong abriu a boca e eu lati KANDKAKSKAK QUE SACO - chwa_davie : @annalito_anne Ata mwezi uanza na crescent to full moon - MinnetonkaTwin : RT @MinnetonkaTwin: Lunar Lunacy - healingtouch221 : RT @MinnetonkaTwin: Lunar Lunacy - MinnetonkaTwin : Lunar Lunacy -

Ultime Notizie dalla rete : Full Moon

Corriere Nazionale

Fuori “Full Moon Confusion”, il nuovo disco di Jangy Leeon: l’album contiene 15 brani e numerosi featuring da Shade a L’Elfo E’ fuori distribuito da Believe, “Full Moon Confusion” ...In un periodo di confusione generale, Jangy Leeon pubblica il suo nuovo album che già nel titolo ha un riferimento ad essa: “Full moon confusion“. Ma in questa confusione il […] ...