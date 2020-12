Frasi del buongiorno: ecco le migliori di oggi 22 Dicembre (Di martedì 22 dicembre 2020) Frasi del buongiorno – buongiorno a tutti! oggi è un nuovo giorno e va vissuto a pieno. Dobbiamo apprezzare ogni singolo giorno e dobbiamo sempre affrontarlo alla meglio e con un sorriso. Per noi è consuetudine scambiarci il buongiorno al mattino, quindi vediamo anche oggi le migliori Frasi del buongiorno. Sorge il sole, è un nuovo giorno. Tutta questa luce risplende per te. Un giorno senza sorriso è un giorno perso. (C. Chaplin) “Nessun giorno è uguale all’altro, ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, il proprio momento magico, nel quale i vecchi universi vengono distrutti e si creano nuove stelle.” (P. Coelho) “È il momento di alzarsi, piccola. Sto per accendere la luce. Voglio inseguire l’alba insieme a te. ... Leggi su giornal (Di martedì 22 dicembre 2020)dela tutti!è un nuovo giorno e va vissuto a pieno. Dobbiamo apprezzare ogni singolo giorno e dobbiamo sempre affrontarlo alla meglio e con un sorriso. Per noi è consuetudine scambiarci ilal mattino, quindi vediamo ancheledel. Sorge il sole, è un nuovo giorno. Tutta questa luce risplende per te. Un giorno senza sorriso è un giorno perso. (C. Chaplin) “Nessun giorno è uguale all’altro, ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, il proprio momento magico, nel quale i vecchi universi vengono distrutti e si creano nuove stelle.” (P. Coelho) “È il momento di alzarsi, piccola. Sto per accendere la luce. Voglio inseguire l’alba insieme a te. ...

NicolaPorro : Dopo le frasi del #Papa sulla ??????????????????` ?????????????? non intoccabile, arriva #VirginiaRaggi. Ecco cosa ha approvato la… - 1puntoevirgola : RT @tileggo: In superficie Solo creste di onde nel mare Soffi di vento tra i capelli Baci a fior di labbra Frasi di circostanza Sorrisi di… - Andyphone : RT @iltirreno: Un ristoratore di Venturina lancia le magliette con le citazioni del premier durante le conferenze stampa: da 'non ce lo pos… - iltirreno : Un ristoratore di Venturina lancia le magliette con le citazioni del premier durante le conferenze stampa: da 'non… - yellcow : @fbozza @mariannaaprile L'amore per la vita PUÒ essere più forte del destino. Belle le frasi ad effetto, ma abbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi del Ristorante chiuso? Stampa magliette con le frasi di Conte Il Tirreno Tutti i segreti di Shining, il capolavoro horror di Stanley Kubrick che usciva 40 anni fa

Non sarà forse un riferimento alla diceria di Kubrick come regista del “finto” sbarco sulla ... fu lui a scegliere per ogni lingua la frase che più di altre evidenzia la follia di Jack ...

Le peggiori sparate sul coronavirus sentite nel 2020

Virus clinicamente morti, iniezioni di disinfettanti, abluzioni con la vodka e carabinieri col lanciafiamme: da Gismondo a Salvini, le parole più assurde che ci è toccato ascoltare quest'anno su Covid ...

Non sarà forse un riferimento alla diceria di Kubrick come regista del “finto” sbarco sulla ... fu lui a scegliere per ogni lingua la frase che più di altre evidenzia la follia di Jack ...Virus clinicamente morti, iniezioni di disinfettanti, abluzioni con la vodka e carabinieri col lanciafiamme: da Gismondo a Salvini, le parole più assurde che ci è toccato ascoltare quest'anno su Covid ...