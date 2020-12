Franco Locatelli/ 'In 9 mesi 42 milioni di vaccinati. Scuole? Ok apertura 7 gennaio' (Di martedì 22 dicembre 2020) Franco Locatelli: 'Scuole APERTE IL 7 gennaio' Franco Locatelli ha ricordato ai microfoni de Il Fatto Quotidiano che ci toccano il 13,4% delle dosi del vaccino Pfizer-BioNTech destinate all'Europa: ... Leggi su ilsussidiario (Di martedì 22 dicembre 2020): 'APERTE IL 7ha ricordato ai microfoni de Il Fatto Quotidiano che ci toccano il 13,4% delle dosi del vaccino Pfizer-BioNTech destinate all'Europa: ...

chetempochefa : 'E' altamente improbabile che si perda l'efficacia del vaccino. Vorrei rassicurare gli italiani, dicendo che davver… - chetempochefa : 'È altamente improbabile che si perda l'efficacia del vaccino anche con questa #variantecovid. Vorrei proprio rassi… - maurolarochelle : @colvieux Il 27 è una data simbolica per tutta la UE, secondo Franco Locatelli si andrà a regime dal 30. - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: FRANCO LOCATELLI 'Il ceppo di Londra cambia poco. In 9 mesi 42 milioni di vaccinati” [L'INTERVISTA] @giampierocalapa #… - giampierocalapa : RT @fattoquotidiano: FRANCO LOCATELLI 'Il ceppo di Londra cambia poco. In 9 mesi 42 milioni di vaccinati” [L'INTERVISTA] @giampierocalapa #… -