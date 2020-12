Francia, per Natale appello del governo al “patriottismo gastronomico” (Di martedì 22 dicembre 2020) Parigi, 22 dic – Il ministro dell’Agricoltura francese, Julien Denormandie, lancia un appello al “patriottismo gastronomico” per le festività natalizie. Il ministro ha chiesto ai cittadini di concentrarsi sui prodotti locali, per sostenere gli agricoltori e allevatori francesi in questo momento di grande difficoltà: “Cerchiamo di fornire un aiuto giusto”, ha detto ai microfoni di France Inter. “patriottismo gastronomico” per Natale “Non sarà necessariamente sufficiente”, dice Denormandie, ma insiste: “Mi appello a questo patriottismo consumistico e al patriottismo gastronomico”. In Francia, causa Covid, i ristoranti sono stati costretti a chiudere e questo, un po’ come da noi, ha messo il settore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 dicembre 2020) Parigi, 22 dic – Il ministro dell’Agricoltura francese, Julien Denormandie, lancia unal “” per le festività natalizie. Il ministro ha chiesto ai cittadini di concentrarsi sui prodotti locali, per sostenere gli agricoltori e allevatori francesi in questo momento di grande difficoltà: “Cerchiamo di fornire un aiuto giusto”, ha detto ai microfoni di France Inter. “” per“Non sarà necessariamente sufficiente”, dice Denormandie, ma insiste: “Mia questoconsumistico e al”. In, causa Covid, i ristoranti sono stati costretti a chiudere e questo, un po’ come da noi, ha messo il settore ...

poliziadistato : Era fuggito con il figlio piccolo dopo averlo preso all’uscita di scuola. Prima in Venezuela, poi Spagna e Francia.… - Antonio_Tajani : #COVID Oggi riunione Germania,Francia,Ue per contrastare #variantecovid.E l’Italia? Ancora una volta esclusi? - MediasetTgcom24 : Covid, da Francia e Gb piano congiunto per far ripartire i trasporti #covid - pelias01 : RT @Andrea_V_73: 'Variante del #virus: corsa per trovare un accordo sulla riapertura delle frontiere tra #Francia e #UK' @DegliDynes @sole… - negromanten1 : Ecco le parole del capo dello stato...'governance globale' la legge già c'è per i vaccini obbligatori, comparirà a… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia per Italrugby, un 2021 da brividi: c’è la Francia per il debutto, 3 test-match con gli All Blacks QUOTIDIANO.NET In Francia in arrivo case popolari costruite con la stampa in 3d

Siamo in Francia nel laboratorio della startup XtreeE che sta realizzando una trentina di muri come questi per la costruzione di 5 abitazioni a Reims nel 2021. Edilizia popolare pubblica per cui ...

Rugby, l'ex azzurro Elio De Anna punta alla presidenza Fir: «Nonostante le risorse il movimento arranca, il rilancio parte dal centrosud»

«Per il settore giovanile Olivier Magne (49 anni, 89 caps per la Francia, anche allenatore della Francia A) con al supervisione di Pierre Villepreux (ct della nazionale all’epoca di De Anna, poi ct ...

Siamo in Francia nel laboratorio della startup XtreeE che sta realizzando una trentina di muri come questi per la costruzione di 5 abitazioni a Reims nel 2021. Edilizia popolare pubblica per cui ...«Per il settore giovanile Olivier Magne (49 anni, 89 caps per la Francia, anche allenatore della Francia A) con al supervisione di Pierre Villepreux (ct della nazionale all’epoca di De Anna, poi ct ...