Francesca Reggiani | virale l’imitazione di Ilaria Capua – VIDEO

Leggi su ck12

(Di martedì 22 dicembre 2020) In Rete è diventatoildelche, amatissima comica di Avanzi, ha fatto di. (screenshot)Sta spopolando in Reteche la nota comicaha fatto della virologa, sicuramente divenuta una dei personaggi più popolari di questo 2020. Classe 1959, già imitatrice in passato di altri personaggi del mondo della televisione, da Sabrina Ferilli a Federica Sciarelli, passando per Sophia Loren, Marta Flavi e Alba Parietti, anche stavolta laconfeziona una perla che fa impazzire tutti. Anche la stessache ...