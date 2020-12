Forte terremoto a Ragusa, magnitudo 4,6 (Di martedì 22 dicembre 2020) DATI #RIVISTI #terremoto ML 4.6 ore 21:27 IT del 22-12-2020, Costa Ragusana (Ragusa) Prof=30Km #INGV 25829601https://t.co/8cOGsv7jDi— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 22, 2020 Un violento sisma si è registrato nella Sicilia orientale, tra Siracusa e Ragusa. La terra ha tremato alle 21.27 in modo violento in tutto il capoluogo ma secondo l’Istituto di vulcanologia l’epicentro si è registrato a Ragusa: il sisma è stato di magnitudo 4,6. Sono stati alcuni secondi terribili ed interminabili per le popolazioni della Sicilia orientale. Tante le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco di Siracusa e Ragusa, in tanti hanno preferito scendere in strada, temendo il crollo delle case: a tanti è venuto in mente quanto accaduto 30 anni quando la notte del 13 dicembre ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) DATI #RIVISTI #ML 4.6 ore 21:27 IT del 22-12-2020, Costana () Prof=30Km #INGV 25829601https://t.co/8cOGsv7jDi— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 22, 2020 Un violento sisma si è registrato nella Sicilia orientale, tra Siracusa e. La terra ha tremato alle 21.27 in modo violento in tutto il capoluogo ma secondo l’Istituto di vulcanologia l’epicentro si è registrato a: il sisma è stato di4,6. Sono stati alcuni secondi terribili ed interminabili per le popolazioni della Sicilia orientale. Tante le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco di Siracusa e, in tanti hanno preferito scendere in strada, temendo il crollo delle case: a tanti è venuto in mente quanto accaduto 30 anni quando la notte del 13 dicembre ...

fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - fanpage : ?? Ultim'ora Forte scossa di terremoto registrata in Puglia alle 19:31 - LaStampa : Terremoto: forte scossa in Sicilia, magnitudo 4.6 vicino a Ragusa - Pippo_Moscuzza : RT @mondoterremoti: [STIMA PROVVISORIA] Un #Terremoto forte è appena avvenuto in #Sicilia in zona/provincia #Ragusa. La stima al momento è… - ArmandaGelsomin : RT @perlarara7: #Terremoto Sicilia #Ragusa e #Siracusa. Ragazzi è stato davvero forte, siamo terrorizzati. 2020 di merda. Ci mancava… -