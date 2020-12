Forte scossa di terremoto registrata in Sicilia, percepita anche a Catania e Palermo (Di martedì 22 dicembre 2020) Una Forte scossa di magnitudo tra 4.9 e 5.4 è stata registrata nel ragusano. La notizia è stata appena lanciata dall’INGV. La scossa è stata registrata alle 21:27 ed è stata percepita anche in alcune zone degli altri capoluoghi. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Periodicoitaliano.it. Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 22 dicembre 2020) Unadi magnitudo tra 4.9 e 5.4 è statanel ragusano. La notizia è stata appena lanciata dall’INGV. Laè stataalle 21:27 ed è statain alcune zone degli altri capoluoghi. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Periodicoitaliano.it.

fanpage : ?? Ultim'ora Forte scossa di terremoto registrata in Puglia alle 19:31 - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - Siciliano741 : RT @liveunict: Trema la terra in #Sicilia: registrata una scossa di terremoto molto importante, come segnalato dall'#INGV. #terremoto avve… - Geomagazineit : Una forte scossa di #Terremoto di magnitudo 4.6 si è verificata alle 21:27 al largo di #Ragusa, in Sicilia, ad una… - innocentt_jimim : @pidgetminie Si, un po scossi, io sto ancora tremando. Abito nella provincia di siracusa e non ho mai sentito scoss… -