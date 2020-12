Forte scossa di terremoto in Sicilia (magnitudo 4,6) (Di martedì 22 dicembre 2020) La terra ha tremato per una decina di secondi questa sera intorno alle 21.27 in Sicilia. L'epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, in mare ad una profondità di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 dicembre 2020) La terra ha tremato per una decina di secondi questa sera intorno alle 21.27 in. L'epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, in mare ad una profondità di ...

fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - fanpage : ?? Ultim'ora Forte scossa di terremoto registrata in Puglia alle 19:31 - Corriere : Terremoto in Sicilia, forte scossa di magnitudo 4.6 in costa Ragusana - Virgola1973 : RT @infoitinterno: Terremoto in Sicilia: forte scossa oggi vicino Ragusa, si temono danni - giuvannuzzo : RT @perchetendenza: #Terremoto: Perché una forte scossa di terremoto, di magnitudo tra 4.9 e 5.4, è stata registrata pochi minuti fa nella… -