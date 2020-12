Forte scossa di terremoto in Sicilia (magnitudo 4,6) (Di martedì 22 dicembre 2020) La terra ha tremato per una decina di secondi questa sera intorno alle 21.27 in Sicilia. L'epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, in mare ad una profondità di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 dicembre 2020) La terra ha tremato per una decina di secondi questa sera intorno alle 21.27 in. L'epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, in mare ad una profondità di ...

fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - Corriere : Terremoto in Sicilia, forte scossa di magnitudo 4.6 in costa Ragusana - fanpage : ?? Ultim'ora Forte scossa di terremoto registrata in Puglia alle 19:31 - MariaAn32957564 : RT @SalvoLaRosatv: Come state? Noi tutto bene: anche qui a Catania abbiamo sentito la scossa di #terremoto di magnitudo 4,6. E voi? L'epice… - Claudio_Caruana : RT @Kotiomkin: Forte scossa di terremoto in Sicilia: nessun danno al ponte sullo stretto. [@Bladerunnerrrr ] #Terremoto #terremotosicilia… -

Ultime Notizie dalla rete : Forte scossa Terremoto: forte scossa in Sicilia, magnitudo 4.4 vicino a Ragusa La Stampa Violento terremoto di magnitudo 6.2 in zona altamente sismica: scossa registrata dall’EMSC al largo delle Isole Palau. I dati ufficiali del sisma

Ieri violento terremoto al largo delle Isole Palau Nella giornata di ieri, mercoledì 23 dicembre 2020, la terra ha tremato con grande intensità nell'Oceano Pacifico. In ?

Forte scossa di terremoto in Sicilia: evento separato dall’eruzione dell’Etna. Le dichiarazioni dell’INGV

Forte terremoto M 4.4 in Sicilia Tante le scosse di terremoto anche nella giornata odierna nel mondo, di M compresa tra il quinto e sesto grado. ?

Ieri violento terremoto al largo delle Isole Palau Nella giornata di ieri, mercoledì 23 dicembre 2020, la terra ha tremato con grande intensità nell'Oceano Pacifico. In ?Forte terremoto M 4.4 in Sicilia Tante le scosse di terremoto anche nella giornata odierna nel mondo, di M compresa tra il quinto e sesto grado. ?