Formazioni ufficiali Juventus-Fiorentina | Serie A 2020 2021

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ledi, gara valevole per l’anticipo della quattordicesima giornata del campionato di. I bianconeri vanno a caccia di una vittoria nell’ultimo match prima di Natale per avvicinarsi al Milan capolista, in attesa che i rossoneri scendano in campo. All’Allianz Stadium di Torino il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 20:45. Le: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa, Morata, Cristiano Ronaldo.: Dragowki; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Borja Valero, Castrovilli; Ribery, Vlahovic. SportFace.