Fondazione Cariplo, 3,7 milioni per progetti di economia circolare (Di martedì 22 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Fondazione Cariplo prosegue la sua attività di sviluppo e sostegno di progetti legati all'economia circolare, nell'ambito della ricerca scientifica. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti deliberato la concessione di 13 contributi, per un totale di 3,7 milioni di euro, ad iniziative che puntano su questo asset.I provvedimenti sono solo l'ultima delle tante tappe di un processo che ha visto la Fondazione impegnata nel tempo e a vari livelli di profondità, realizzati non solo sul fronte dell'attività filantropica, ma anche attraverso il CE LAB, il Centro per l'economia circolare, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Cariplo Factory. Grazie a un recente accordo il CE Lab amplia la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) –prosegue la sua attività di sviluppo e sostegno dilegati all', nell'ambito della ricerca scientifica. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti deliberato la concessione di 13 contributi, per un totale di 3,7di euro, ad iniziative che puntano su questo asset.I provvedimenti sono solo l'ultima delle tante tappe di un processo che ha visto laimpegnata nel tempo e a vari livelli di profondità, realizzati non solo sul fronte dell'attività filantropica, ma anche attraverso il CE LAB, il Centro per l', realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo eFactory. Grazie a un recente accordo il CE Lab amplia la ...

