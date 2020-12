Fondazione Alamo lancia la quarta edizione di Premio Alamo | un contest rivolto a giovani imprenditori dai 18 ai 35 anni

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020)per il quarto anno consecutivo intende premiare, attraverso, tre valide ideeali che principalmente valorizzino il recupero del lavoro manuale e la produzione manifatturiera. #Sfidarelovvio, questo il motto con cuiha sintetizzato la sua mission: in un momento in cui l’attenzione è puntata sull’area digitale,vuole incentivareche vogliano trasformare un’idea, nata da passione concreta, in impresa. Ilsi rivolge a persone fisiche o team (età compresa tra i 18 e I 35), e verrà assegnato da un ...