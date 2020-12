Fnomceo | vaccino | da Regione Lazio gesto con forte valore simbolico

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – “Undi, che rende merito all’impegno che i medici, gli infermieri, i ricercatori e tutti gli operatori sanitari hanno profuso in questa pandemia”. Cosi’ il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (), Filippo Anelli, commenta la scelta delladi somministrare per primi, il 27 dicembre prossimo, il nuovoanti-Covid a una infermiera, due medici, un operatore socio-sanitario e una ricercatrice dello Spallanzani. “Ci auguriamo che anche le altre Regioni seguano questa strada- continua Anelli- Sto contattando diversi presidenti d’Ordine e tutti hanno dato la loro disponibilita’.” “Un medico che si vaccina fa non solo un favore a se stesso, proteggendosi dalla terribile ...

Come successo negli Usa sarà una infermiera la prima vaccinata Covid in Italia. Tutto pronto all’ istituto Spallanzani di Roma per l’avvio della vaccinazione in programma il 27 dicembre, le dosi arriv ...Via libera dell'Ema al vaccino Pfizer contro il coronavirus. "Il Comitato tecnico Chmp dell'Agenzia europea del farmaco Ema si è riunito oggi e ha raccomand ...