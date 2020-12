Firenze valigie con cadaveri, svolta nelle indagini: arrestata la fidanzata del figlio delle vittime (Di martedì 22 dicembre 2020) Firenze valigie con cadaveri – 22 dicembre 2020. Una 36enne è stata arrestata nell’ambito delle indagini sui corpi fatti pezzi e ritrovati in quattro valigie in un terreno che costeggia la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, nei pressi del carcere di Sollicciano. Una svolta nel caso del duplice omicidio dei coniugi albanesi, Shpetim e Teuta Pasho, 54 e 52 anni, smembrati all’interno di quattro bagagli, rinvenuti per caso nei giorni scorsi. Con l’accusa di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri è stata fermata l’ex fidanzata di Taulant Pasho, 33 anni, il figlio della coppia che al momento della sparizione dei genitori, il 2 novembre 2015, era uscito dal penitenziario fiorentino ... Leggi su urbanpost (Di martedì 22 dicembre 2020)con– 22 dicembre 2020. Una 36enne è statanell’ambitosui corpi fatti pezzi e ritrovati in quattroin un terreno che costeggia la superstrada-Pisa-Livorno, nei pressi del carcere di Sollicciano. Unanel caso del duplice omicidio dei coniugi albanesi, Shpetim e Teuta Pasho, 54 e 52 anni, smembrati all’interno di quattro bagagli, rinvenuti per caso nei giorni scorsi. Con l’accusa di omicidio, occultamento e vilipendio deiè stata fermata l’exdi Taulant Pasho, 33 anni, ildella coppia che al momento della sparizione dei genitori, il 2 novembre 2015, era uscito dal penitenziario fiorentino ...

MarinoBruschini : RT @FQLive: #ULTIMORA #FIRENZE Fermata una donna per i cadaveri fatti a pezzi e ritrovati nelle valigie - News_24it : FIRENZE- Svolta nell'omicidio dei coniugi albanesi Teuta e Shpetim Pasho ammazzati e fatti a pezzi, infine rinchiu… - VISCONTIMARINA : RT @FQLive: #ULTIMORA #FIRENZE Fermata una donna per i cadaveri fatti a pezzi e ritrovati nelle valigie - FloraPiachica : RT @chilhavistorai3: +++ Corpi in valigie: Carabinieri arrestano Elona, ex fidanzata del figlio dei coniugi Pasho +++ Accuse di omicidio,… - AnsaToscana : Valigie con resti: arrestata la fidanzata del figlio. Firenze, Cc hanno eseguito un decreto di fermo #ANSA -