Firenze, giallo delle valigie: arrestata l’ex fidanzata del figlio delle vittime (Di martedì 22 dicembre 2020) Le indagini sulle valigie con resti umani ritrovate a Firenze sono arrivate a un punto di svolta: la donna è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri. Credits: Chi l’ha vistoIl giallo sulle quattro valigie di Firenze contenenti i resti umani dei coniugi albanesi Sheptim e Teuta Pasho, scomparsi nel 2015, sembrerebbe essere risolto. I carabinieri, su richiesta del Pm Ornella Galeotti, hanno arrestato l’ex fidanzata del figlio delle vittime: la donna, una pregiudicata albanese di 36 anni, è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei due cadaveri. All’epoca dei fatti conviveva insieme a Taulant Pasho, il figlio della coppia, che oggi è ... Leggi su ck12 (Di martedì 22 dicembre 2020) Le indagini sullecon resti umani ritrovate asono arrivate a un punto di svolta: la donna è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri. Credits: Chi l’ha vistoIlsulle quattrodicontenenti i resti umani dei coniugi albanesi Sheptim e Teuta Pasho, scomparsi nel 2015, sembrerebbe essere risolto. I carabinieri, su richiesta del Pm Ornella Galeotti, hanno arrestatodel: la donna, una pregiudicata albanese di 36 anni, è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei due cadaveri. All’epoca dei fatti conviveva insieme a Taulant Pasho, ildella coppia, che oggi è ...

