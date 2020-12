Firenze, coppia fatta a pezzi nelle valigie: arrestata una 36enne albanese, è l’ex fidanzata del figlio (Di martedì 22 dicembre 2020) Si fa luce sull’atroce vicenda della coppia fatta a pezzi a Firenze. Svolta nelle indagini sul duplice omicidio dei coniugi albanesi, Shpetim e Teuta Pasho. L’uomo e la donna – di 54 e 52 anni – erano stati smembrati. I loro pezzi erano all’interno di quattro valigie, scoperte per caso nei giorni scorsi in un campo a ridosso della recinzione perimetrale posteriore del carcere fiorentino di Sollicciano. Cioè lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li). Con l’accusa di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri gli agenti hanno arrestato l’ex fidanzata di Taulant Pasho, 33 anni, il figlio della coppia. Che al momento della sparizione dei genitori, il 2 novembre 2015, uscì ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 dicembre 2020) Si fa luce sull’atroce vicenda della. Svoltaindagini sul duplice omicidio dei coniugi albanesi, Shpetim e Teuta Pasho. L’uomo e la donna – di 54 e 52 anni – erano stati smembrati. I loroerano all’interno di quattro, scoperte per caso nei giorni scorsi in un campo a ridosso della recinzione perimetrale posteriore del carcere fiorentino di Sollicciano. Cioè lungo la superstrada-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li). Con l’accusa di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri gli agenti hanno arrestatodi Taulant Pasho, 33 anni, ildella. Che al momento della sparizione dei genitori, il 2 novembre 2015, uscì ...

