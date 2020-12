**Firenze: coppia albanese fatta a pezzi, arrestata non risponde al pm** (Di martedì 22 dicembre 2020) Firenze, 22 dic. - (Adnkronos) - Elona Kalesha, 36 anni albanese, accusata dell'omicidio dei coniugi albanesi Shpetim e Tauta Pasho, si è avvalsa della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio davanti al pm Ornella Galetti subito l'esecuzione del fermo di questa mattina. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Firenze, 22 dic. - (Adnkronos) - Elona Kalesha, 36 anni, accusata dell'omicidio dei coniugi albanesi Shpetim e Tauta Pasho, si è avvalsa della facoltà di nonre durante l'interrogatorio davanti al pm Ornella Galetti subito l'esecuzione del fermo di questa mattina.

