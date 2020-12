Fiorentina, Pezzella: «So cosa significa battere la Juventus. Ci tenevo» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro la Juventus German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro la Juventus. «Forse è andato tutto bene dall’inizio. L’atteggiamento e lo spirito è quello che abbiamo mostrato nelle ultime partite ed è la base per andare avanti. Così dobbiamo lottare. Ha molto sapore questa vittoria, per la nostra gente è importante, negli ultimi tempi non gli abbiamo dato l’allegria che loro meritano. Molto importante, l’ho detto ai ragazzi prima della partita che tenevo a questa partita. Sono da quattro anni qui alla Fiorentina e so cosa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) German, difensore e capitano della, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro laGerman, difensore e capitano della, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro la. «Forse è andato tutto bene dall’inizio. L’atteggiamento e lo spirito è quello che abbiamo mostrato nelle ultime partite ed è la base per andare avanti. Così dobbiamo lottare. Ha molto sapore questa vittoria, per la nostra gente è importante, negli ultimi tempi non gli abbiamo dato l’allegria che loro meritano. Molto importante, l’ho detto ai ragazzi prima della partita chea questa partita. Sono da quattro anni qui allae so...

sportface2016 : #SerieA | #JuventusFiorentina 0-3, le parole del difensore viola German #Pezzella al termine del match - Fiorentinanews : #Pezzella: 'Vittoria per i tifosi, non gli abbiamo regalato le gioie che meritano. So quanto sia importante per Fir… - SandifordL : La #Fiorentina mi preoccupa un po’ dal punto di vista atletico. Alcuni corrono poco, sembrano sottotono, soprattutt… - junews24com : Pezzella: «Tenevo a questa gara, per noi è importante. Vittoria che ha molto sapore» - - jamarquesjunior : Pezzella titular em Juve-Fiorentina #RadarDeSelección -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pezzella Fiorentina, Pezzella: «So cosa significa battere la Juventus. Ci tenevo» Calcio News 24 Le nostre PAGELLE: Caceres il confusionario che manda in tilt la Juventus, Vlahovic diventa grande allo Stadium, Ribery commovente e Biraghi…

Commette un solo errore che stava per costare un rigore alla Fiorentina. Milenkovic: 7 Difesa solida, rocciosa. Ronaldo gli va via una sola volta nel primo tempo. Dopo controlla bene la situazione.

Fiorentina, Pezzella: «So cosa significa battere la Juventus. Ci tenevo»

German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro la Juventus ...

Commette un solo errore che stava per costare un rigore alla Fiorentina. Milenkovic: 7 Difesa solida, rocciosa. Ronaldo gli va via una sola volta nel primo tempo. Dopo controlla bene la situazione.German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro la Juventus ...