Fiorentina | Dichiarazioni Prandelli | “Sfacciati come avevo chiesto…”

Al termine della gara Juventus-Fiorentina 0-3 ecco le Dichiarazioni del tecnico viola Cesare Prandelli. Serata straordinaria per i viola Vlahovic, autogol di Alex Sandro, Caceres: clamoroso a Torino, 0-3 della Fiorentina alla Juve. Serata perfetta a tinte viola. Prandelli a Sky a fine match: "Per combattere la paura devi essere sfacciato. Abbiamo pensato di rischiare,

