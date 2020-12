Filippo Nardi e Salvo Veneziano, sfiorata la rissa per la moglie: “Dormiamo insieme stanotte?” (Di martedì 22 dicembre 2020) Filippo Nardi e la squalifica dal GF Vip 5 La permanenza di Filippo Nardi nella casa del Grande Fratello Vip 5 è durata come un gatto in tangenziale. Il conte inglese infatti, dopo la sua precedente esperienza nel reality show avvenuta circa vent’anni fa, la settimana scorsa è stato squalificato. Il motivo? L’ex iena ha utilizzando un linguaggio non consono ad un contesto televisivo offendendo in particolare tutto il genere femminile. Per tale ragione gli autori è Alfonso Signorini lo hanno mandato via. Una cosa del genere era successa l’anno scorso con un altro ex gieffino, ovvero Salvo Veneziano. E proprio quest’ultimo parlando di Nardi ha svelato un retroscena davvero imbarazzante. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto alcuni anni fa nel contenitore ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 22 dicembre 2020)e la squalifica dal GF Vip 5 La permanenza dinella casa del Grande Fratello Vip 5 è durata come un gatto in tangenziale. Il conte inglese infatti, dopo la sua precedente esperienza nel reality show avvenuta circa vent’anni fa, la settimana scorsa è stato squalificato. Il motivo? L’ex iena ha utilizzando un linguaggio non consono ad un contesto televisivo offendendo in particolare tutto il genere femminile. Per tale ragione gli autori è Alfonso Signorini lo hanno mandato via. Una cosa del genere era successa l’anno scorso con un altro ex gieffino, ovvero. E proprio quest’ultimo parlando diha svelato un retroscena davvero imbarazzante. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto alcuni anni fa nel contenitore ...

