Festival di Sanremo 2021 | clamorosa indiscrezione | Ibrahimovic conduttore

clamorosa indiscrezione in merito al Festival di Sanremo 2021, che vedrebbe Ibrahimovic come possibile conduttore della kermesse canora Il sito Dagospia, esperto di scoop di ogni genere, ha lanciato una clamorosa indiscrezione su quello che potrebbe essere uno dei volti del prossimo Festival di Sanremo. Si tratterebbe di Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan, per il L'articolo proviene da Inews.it.

