Famoso medico ucciso a Milano: si indaga nel suo passato, perde peso ipotesi rapina (Di martedì 22 dicembre 2020) Fa discutere la morte di Stefano Ansaldi, stimato ginecologo napoletano, ucciso nei pressi della stazione centrale a Milano lo scorso sabato. Ansaldi si era recato a Milano nella giornata di sabato 19 dicembre: era stato un viaggio programmato all’ultimo minuto e che sarebbe dovuto durare poche ore, il tempo di un incontro nel capoluogo lombardo. L’uomo è stato ucciso con una coltellata in mezzo alla strada: se in un primo tempo si è valutata l’ipotesi della rapina, ora si sta indagando in ben altre direzioni. Appuntamento improvviso a Milano L’uomo, una volta arrivato alla stazione centrale, non si è però mosso dal quartiere: le telecamere lo hanno ripreso a girare nella zona per 3 ore. Poi, il ritrovamento del cadavere: il ginecologo è ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Fa discutere la morte di Stefano Ansaldi, stimato ginecologo napoletano,nei pressi della stazione centrale alo scorso sabato. Ansaldi si era recato anella giornata di sabato 19 dicembre: era stato un viaggio programmato all’ultimo minuto e che sarebbe dovuto durare poche ore, il tempo di un incontro nel capoluogo lombardo. L’uomo è statocon una coltellata in mezzo alla strada: se in un primo tempo si è valutata l’della, ora si stando in ben altre direzioni. Appuntamento improvviso aL’uomo, una volta arrivato alla stazione centrale, non si è però mosso dal quartiere: le telecamere lo hanno ripreso a girare nella zona per 3 ore. Poi, il ritrovamento del cadavere: il ginecologo è ...

Stefano Ansaldi era uno stimato ginecologo: sabato scorso è stato accoltellato mentre era per strada nei pressi della stazione centrale a Milano ...

Stanno collaborando anche i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli alle indagini sul medico napoletano brutalmente ucciso ...

