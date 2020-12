Fall Guys: aggiunto un nuovo costume da Babbo Natale (Di martedì 22 dicembre 2020) Mediatonic regala in occasione delle festività natalizie, un costume da Babbo Natale per tutti i giocatori di Fall Guys. Siate pronti a ad assaporare lo spirito del Natale con le novità introdotte dall’ultimo update Questo è il periodo dell’anno dove, puntualmente, i publisher e gli sviluppatori regalano contenuti esclusivi per premiare i giocatori del loro acquisto. Mediatonic e Devolver Digital non fanno eccezione, regalando, come ringraziamento per il supporto ricevuto, un esclusivo costume da Babbo Natale per Fall Guys. Il gioco rinnova il suo aspetto con tutti i nuovi contenuti ricevuti sin dal lancio, inoltre, gli sviluppatori non accennano a fermare il supporto al fortunato titolo. Come e ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 dicembre 2020) Mediatonic regala in occasione delle festività natalizie, undaper tutti i giocatori di. Siate pronti a ad assaporare lo spirito delcon le novità introdotte dall’ultimo update Questo è il periodo dell’anno dove, puntualmente, i publisher e gli sviluppatori regalano contenuti esclusivi per premiare i giocatori del loro acquisto. Mediatonic e Devolver Digital non fanno eccezione, regalando, come ringraziamento per il supporto ricevuto, un esclusivodaper. Il gioco rinnova il suo aspetto con tutti i nuovi contenuti ricevuti sin dal lancio, inoltre, gli sviluppatori non accennano a fermare il supporto al fortunato titolo. Come e ...

ITASimpleFlips : @SimpleFlips fall guys è fortnite 2 - ArmandaGelsomin : RT @Eurogamer_it: #FallGuys Holiday Special è l'adorabile videoringraziamento di #DevolverDigital ai fan - SantoWhisky : @bermat Se vuoi fare il giovane ti toccano Fortnite, Among Us e Fall Guys, quindi fossi in te ci penserei 2 volte p… - PlayTrucos : Lo spot di Natale dal vivo di Fall Guys è davvero adorabile - PlayStationBit : #FallGuys, costume gratis per #Natale per vestirsi da #SantaClaus durante le festività. Se il rosso vi dona, corret… -