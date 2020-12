F1 | GP Spagna 2021 | c’è l’ok degli azionisti del circuito sul rinnovo per un anno L’obiettivo è triennale

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il GP di, sul calendario ufficiale della F1 per il, era segnato con un asterisco. Adesso, però, la sua rimozione sembra vicina, perché nella giornata di ieri sono emerse novità positive dalla Catalogna. La riunionedeldi Barcelona-Catalunya, infatti, ha datoper rinnovare di unil contratto, com’era nelle previsioni. Il prossimo passo sarà verificare quali sarle condizioni di salute pubblica al fine di capire se si potrà far entrare o meno del pubblico tra il 7 e il 9 maggio. Nella settimana il governo della Generalitat dovrebbe dare a sua volta, poi ci sarà la firma con i rappresentanti di Liberty Media: tutto dovrebbe rientrare nell’ordine di una serie di ...

OA_Sport : F1: al sicuro il GP di Spagna del 2021 - caterinacorda1 : RT @laltrodiego: Davide Serra: 'per il mercato è importante che tutto il G-10 sia vaccinato a fine 2021' Al 'mercato' frega niente di Russ… - berrageiz : #F1 #FUnoAT OTTIMA NOTIZIA ?? La Generalitat catalana sta ratificando l’accordo previo tra gli azionisti del… - elitagnol : Spagna, è partita la liberalizzazione del trasporto ferroviario: treni francesi e italiani sulle ferrovie spagnole… - monica603277441 : RT @laltrodiego: Davide Serra: 'per il mercato è importante che tutto il G-10 sia vaccinato a fine 2021' Al 'mercato' frega niente di Russ… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna 2021

Calcio e Finanza

L'argentino ha molto mercato in Francia e Spagna, con Paris Saint Germain e ... rescindere il suo contratto (in scadenza a giugno 2021) e firmare per Everton, Tottenham o Stoccarda.Vigo, infatti, è caduto mentre si stava allenando sulle strade di Tarragona in Spagna, procurandosi la frattura del quinto metacarpo della mano destra. Il corridore, che proprio oggi compie 23 anni, ...