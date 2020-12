EVE Online ed il combattimento tra fazioni che si fermerà nel periodo natalizio (Di martedì 22 dicembre 2020) Due delle più grandi fazioni di EVE Online sono state impegnate in una guerra negli ultimi sei mesi, combattendo per la loro continua esistenza sul server. Le tensioni sono alte e i giocatori di entrambi i lati del conflitto iniziano a mostrare segni di stanchezza. Quale modo migliore per fornire a quei giocatori una piccola pausa che rievocare il cessate il fuoco di Natale del 1914 dalla prima guerra mondiale? I leader di EVE Online di entrambe le parti hanno iniziato a elaborare piani per organizzare un cessate il fuoco strategico durante le festività, per consentire a tutti i soggetti coinvolti di concentrarsi sulla famiglia e sul riposo invece che sulla costante guerra in-game. Nel corso di questa guerra, i giocatori coinvolti hanno stabilito due record mondiali per le più grandi battaglie PvP nella storia dei videogiochi. La ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020) Due delle più grandidi EVEsono state impegnate in una guerra negli ultimi sei mesi, combattendo per la loro continua esistenza sul server. Le tensioni sono alte e i giocatori di entrambi i lati del conflitto iniziano a mostrare segni di stanchezza. Quale modo migliore per fornire a quei giocatori una piccola pausa che rievocare il cessate il fuoco di Natale del 1914 dalla prima guerra mondiale? I leader di EVEdi entrambe le parti hanno iniziato a elaborare piani per organizzare un cessate il fuoco strategico durante le festività, per consentire a tutti i soggetti coinvolti di concentrarsi sulla famiglia e sul riposo invece che sulla costante guerra in-game. Nel corso di questa guerra, i giocatori coinvolti hanno stabilito due record mondiali per le più grandi battaglie PvP nella storia dei videogiochi. La ...

EVE Online: CCP Games e Sperasoft stanno creando uno spin-off action

CCP Games e Sperasoft hanno annunciato attraverso un asettico tweet che stanno collaborando ad un nuovo progetto legato all'universo di EVE Online. Non si tratta, però, di un'espansione di questo ...

