ilpost : Etica, piattaforme, porno e Valentina Nappi - OscardiMontigny : Il report dell'associazione @PermessoNegato registra una crescita di contenuti #revengeporn tramite piattaforme dig… -

Ultime Notizie dalla rete : Etica piattaforme

Gambero Rosso

Indossare l'alba. Volteggiare in una stola, azzurra e trasparente come l'etica. La moda secondo Bettina Buttgen.L'Antitrust ha comminato 1,5 milioni di euro di sanzione alla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe, quella usata dai Ferragnez per il San Raffaele.