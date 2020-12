Esquilino come il Bronx: africano picchia, violenta e rapina una donna (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic – E’ finito in manette dopo una settimana di indagini il 29enne africano che martedì 15 dicembre aveva picchiato, molestato, minacciato di morte e rapinato una donna di 46 anni. Lo riporta RomaToday. I fatti si sono svolti nel quartiere romano dell’Esquilino, da anni teatro di situazioni di estremo degrado e delinquenza legati soprattutto alla fortissima presenza di clandestini che hanno, di fatto, preso in ostaggio l’intera zona. L’africano ha sorpreso la donna al buio L’immigrato aveva aggredito la propria vittima mentre quest’ultima faceva ritorno alla propria abitazione. L’episodio è accaduto intorno alle 21.50 in via Gucciardini angolo via Carlo Botta, vicino ad un istituto di suore. Lo straniero si era avvicinato e aveva spinto a terra la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic – E’ finito in manette dopo una settimana di indagini il 29enneche martedì 15 dicembre avevato, molestato, minacciato di morte eto unadi 46 anni. Lo riporta RomaToday. I fatti si sono svolti nel quartiere romano dell’, da anni teatro di situazioni di estremo degrado e delinquenza legati soprattutto alla fortissima presenza di clandestini che hanno, di fatto, preso in ostaggio l’intera zona. L’ha sorpreso laal buio L’immigrato aveva aggredito la propria vittima mentre quest’ultima faceva ritorno alla propria abitazione. L’episodio è accaduto intorno alle 21.50 in via Gucciardini angolo via Carlo Botta, vicino ad un istituto di suore. Lo straniero si era avvicinato e aveva spinto a terra la ...

La donna aveva raccontato che, di rientro a casa, intorno alle 21.50, in via Guicciardini angolo via Carlo Botta, vicino ad un istituto di suore, era stata aggredita, rapinata e violentata da un uomo ...

