Esposito via dalla magistratura. Il padre condannò Berlusconi

(Di martedì 22 dicembre 2020) Stefano Zurlo La sezione Disciplinare del Csm espelle il procuratore: avrebbe abusato dei suoi poteri per ottenere un attico Una storia imbarazzante: un attico nel cuore di Milano a un prezzo di favore. Una macchia che ora costa a Ferdinando, pm a Milano prima di essere trasferito a Torino, l'espulsionejunior, figlio di Antonio, presidente del collegio che aveva condannatoin cassazione, era finito sotto processo per quella vicenda in cui le ragioni della professione erano state piegate alle pretese della vita privata. Giovedì scorso, la Disciplinare del Csm, presieduta dal vicepresidente David Ermini, affronta finalmente il caso, rinviato più volte, e dà ala sanzione più pesante: la rimozione dall'ordine ...

lucy_esposito : RT @CasaLettori: Amami due volte: una quando sono troppo fragile e l’altra quando credo di essere tanto forte da poter andare via. Mariarc… - fmartini66 : @Mau_Romeo Scuola guida a fare il militare. Ciro Esposito un mio commilitone con un Cl72 a Rovigo fece una rotatori… - infocampania : MARIGLIANELLA - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PLAUDE ALL'ARTISTA GIUSEPPE ESPOSITO 'SIRIO' AUTORE DI GOL AZZURRISSIMI… - comeicinesi : Romanzi di Andrea Esposito alla Biblioteca Antoniana d’Ischia - PinoDElia1 : RT @radioalfa: Ristoratori e commercianti in rivolta contro Campania arancione. Intervista con Raffaele Esposito di Confesercenti Salerno h… -

Ultime Notizie dalla rete : Esposito via

ilGiornale.it

Esposito junior, figlio di Antonio ... Così, la pena, fissata in prima battuta a 2 anni e 4 mesi, si è via via ridimensionata fino a scendere a 10 mesi e 20 giorni. Poco, molto meno di quanto ...ESPOSITO ROMA CAGLIARI – In occasione della sfida di Serie ... “Ho lasciato la mia famiglia a 12 anni, andando via da Napoli in direzione Pescara. Vedevo i miei genitori solo se venivano loro a vedere ...