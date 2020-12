Esplosione fabbrica: si lavora per recupero corpi vittime (Di martedì 22 dicembre 2020) Chieti - Hanno lavorato tutta la notte artificieri dei carabinieri, vigili del fuoco e uomini delle altre forze dell'ordine nell'area della Sabino Esplodenti di Casalbordino dove ieri pomeriggio, a causa di una Esplosione, hanno perso la vita gli operai Paolo Pepe 45 anni di Pollutri, Carlo Spinelli 54 di Casalbordino, Nicola Colameo 46 di Guilmi I corpi dilaniati dei tre dipendenti della ditta, specializzata nella bonifica di materiale esplodente e polvere da sparo, devono ancora essere recuperati. Questa mattina, come riferito anche dal sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci, gli artificieri hanno sorvolato con il drone l'area dell'Esplosione attraverso anche l'utilizzo di una termocamera per verificare lo stato delle cose. Una volta in sicurezza l'area, si provvederà all'ingresso all'interno per il ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 22 dicembre 2020) Chieti - Hannoto tutta la notte artificieri dei carabinieri, vigili del fuoco e uomini delle altre forze dell'ordine nell'area della Sabino Esplodenti di Casalbordino dove ieri pomeriggio, a causa di una, hanno perso la vita gli operai Paolo Pepe 45 anni di Pollutri, Carlo Spinelli 54 di Casalbordino, Nicola Colameo 46 di Guilmi Idilaniati dei tre dipendenti della ditta, specializzata nella bonifica di materiale esplodente e polvere da sparo, devono ancora essere recuperati. Questa mattina, come riferito anche dal sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci, gli artificieri hanno sorvolato con il drone l'area dell'attraverso anche l'utilizzo di una termocamera per verificare lo stato delle cose. Una volta in sicurezza l'area, si provvederà all'ingresso all'interno per il ...

