Episodio razzista in Pisa-Chievo, la Procura indaga (Di martedì 22 dicembre 2020) Ennesimo, bruttissimo Episodio di razzismo sui campi da calcio italiani. Quello che ha visto coinvolto oggi Joel Obi, centrocampista del Chievo, sarebbe una presunta (sarà la Procura a stabilirlo) frase razzista che sarebbe stata pronunciata da un giocatore del Pisa. La Procura si è attivata immediatamente e, stando all'ANSA, il Procuratore federale, Giuseppe Chinè, è in contatto con i suoi collaboratori per ricostruire la vicenda. Se saranno necessari approfondimenti, sarà immediatamente aperta un'indagine. SportFace.

