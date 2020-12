Enel X Pay aderisce a Italia Cashless: tutti i vantaggi per i correntisti (Di martedì 22 dicembre 2020) Italia Cashless è il programma di Stato mirato a ridurre l’uso del contante e incentivare i pagamenti digitali. Per raggiungere questo obiettivo, il Governo ha attuato diverse iniziative e tra queste spicca l’extra Cashback di Natale, che consente ai consumatori di avere un rimborso del 10% per tutte le spese effettuate fino al 31 dicembre tramite carta. L’importo massimo rimborsabile è di 150 euro. Chi ha Enel X Pay, il conto online di Enel X Financial Services, può aderire al Cashback in modo più facile e immediatosenza bisogno di autenticarsi con SPID o CIE sull’App IO. Con il Cashback si e può ottenere il rimborso delle spese effettuate in modalità elettronica nei negozi fisici: dai regali di Natale alla spesa alimentare, passando per il pagamento delle bollette della luce e del gas anche nella rete dei punti ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020)è il programma di Stato mirato a ridurre l’uso del contante e incentivare i pagamenti digitali. Per raggiungere questo obiettivo, il Governo ha attuato diverse iniziative e tra queste spicca l’extra Cashback di Natale, che consente ai consumatori di avere un rimborso del 10% per tutte le spese effettuate fino al 31 dicembre tramite carta. L’importo massimo rimborsabile è di 150 euro. Chi haX Pay, il conto online diX Financial Services, può aderire al Cashback in modo più facile e immediatosenza bisogno di autenticarsi con SPID o CIE sull’App IO. Con il Cashback si e può ottenere il rimborso delle spese effettuate in modalità elettronica nei negozi fisici: dai regali di Natale alla spesa alimentare, passando per il pagamento delle bollette della luce e del gas anche nella rete dei punti ...

selectra_net : Il #Bonus #Cashback? Non solo per i regali di #Natale, ma anche per le bollette #luce e #gas. Scopri #Enel X Pay, i… - gigibeltrame : Come ottenere il Cashback di Stato senza SPID con Enel X Pay #digilosofia - PalermoToday : Con Enel X Pay registrazione immediata al Cashback di stato - gigibeltrame : Enel X Pay: cos’è e come funziona #digilosofia - RedazioneLaNews : #Milano Con Enel X Pay registrazione immediata al Cashback di stato -

Ultime Notizie dalla rete : Enel Pay "Enel punta sul Fintech con l'app Pay" La Repubblica Covid, aumentano i pagamenti digitali e gli strumenti a disposizione dei consumatori

A cominciare da Enel X Pay L’emergenza Covid-19 sta accelerando l'utilizzo dei pagamenti digitali e un minore uso del contante. Lo sostiene un’indagine della Banca centrale europea ...

PuntoPuoi di Enel X: costi e caratteristiche del servizio

Una rete di punti vendita in cui è possibile pagare i tributi, fare spedizioni, visure, ecc. Ecco cosa sono i PuntoPuoi di Enel X e quanto costa il servizio ...

A cominciare da Enel X Pay L’emergenza Covid-19 sta accelerando l'utilizzo dei pagamenti digitali e un minore uso del contante. Lo sostiene un’indagine della Banca centrale europea ...Una rete di punti vendita in cui è possibile pagare i tributi, fare spedizioni, visure, ecc. Ecco cosa sono i PuntoPuoi di Enel X e quanto costa il servizio ...