ENEA | accordo con periti industriali per formazione sui temi dell’efficienza energetica

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Formare isu tutte le novità legate al mondoper cogliere le diverse opportunità di un settore che richiede esperti sempre più qualificati. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato da, Consiglio nazionale deie deilaureati (CNPI) e Fondazione Opficium del CNPI per promuovere congiuntamente attività formative e informative rivolte a tutti quei professionisti che già operano nel campoe che abbiano interesse a entrare in questo settore. L’prevede la realizzazione di un pacchetto di corsi modulari per venire incontro alle diverse esigenze ...

DenisDutto : @gianluca_sarto D’accordo con te anche perché io lo conosco questo enea benedetto essendo stato il mio allenatore a… -

Ultime Notizie dalla rete : ENEA accordo

Il Messaggero

L’accordo prevede la realizzazione di un pacchetto di corsi ... "Quest’ultimo punto rappresenta per noi un aspetto importante, in virtù del ruolo affidato all’ENEA in materia di promozione dello ...composta da Enea Bastianini e Luca Marini. Il catalano, che aveva un accordo per proseguire per un altro anno, si è trovato nella situazione di essere senza alternative nella classe regina dei ...