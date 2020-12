Empoli-Reggiana: i toscani mancano il sorpasso (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ci si aspettava qualcosina in più, ma alla fine Empoli-Reggiana termina sullo 0-0. Gara giocata su ritmi alti al Carlo Castellani, ma che non ha regalato emozioni. Un buon pareggio per gli ospiti, che ritrovano il sapore del punto dopo due sconfitte di fila. L’Empoli non risponde alla vittoria della Salernitana. Quali scelte hanno fatto i tecnici? 4-3-1-2 per l’Empoli. Torna Brignoli tra i pali. Difesa con Fiamozzi e Parisi sulle corsie esterne e Romagnoli e Nikoloau centrali. Stulac in cabina di regia, completano il reparto Ricci e Haas. Moreo torna a giocare sulla trequarti, Mancuso e Olivieri in attacco. 3-4-1-2 per la Reggiana di Alvini. Cerofolini estremo difensore, davanti a lui Gyamfi, Ajeti e Costa. Libutti e Zampano esterni a tutta fascia, con Varone e Muratore in mediana. Radrezza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ci si aspettava qualcosina in più, ma alla finetermina sullo 0-0. Gara giocata su ritmi alti al Carlo Castellani, ma che non ha regalato emozioni. Un buon pareggio per gli ospiti, che ritrovano il sapore del punto dopo due sconfitte di fila. L’non risponde alla vittoria della Salernitana. Quali scelte hanno fatto i tecnici? 4-3-1-2 per l’. Torna Brignoli tra i pali. Difesa con Fiamozzi e Parisi sulle corsie esterne e Romagnoli e Nikoloau centrali. Stulac in cabina di regia, completano il reparto Ricci e Haas. Moreo torna a giocare sulla trequarti, Mancuso e Olivieri in attacco. 3-4-1-2 per ladi Alvini. Cerofolini estremo difensore, davanti a lui Gyamfi, Ajeti e Costa. Libutti e Zampano esterni a tutta fascia, con Varone e Muratore in mediana. Radrezza ...

GiacomoUccheddu : SERIE B - Empoli F.C. 0 AC Reggiana 1919 0 Controsorpasso in vetta alla classifica fallito per l'Empoli che nel po… - zazoomblog : Serie B 2020-2021: la Reggiana ferma l’Empoli al Castellani termina a reti bianche - #Serie #2020-2021: #Reggiana… - MoliPietro : Empoli-Reggiana: i toscani mancano il sorpasso - CorriereQ : Empoli-Reggiana 0-0: due punti buttati per Dionisi, azzurri al secondo posto - zazoomblog : Risultati Serie B 14ª giornata: l’Empoli non va oltre il pareggio contro la Reggiana la classifica - #Risultati… -