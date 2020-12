Elisabetta Canalis si addestra nell’esercito: è una forza speciale… della natura (Di martedì 22 dicembre 2020) Camaleontica Elisabetta Canalis. Da sex bomb in lingerie a perfetto soldatino nelle forze armate americane, la ex velina ha partecipato a un seminario in Arkansas con le forze speciali e se l’è cavata alla grande. “Sin da bambina sono stata affascinata dal mondo dell’esercito e nutro rispetto ed ammirazione per coloro che dedicano la vita a questa carriera. Oggi ho la possibilita? di passare alcuni giorni assieme e di partecipare ai loro training” scrive mostrando i video del suo duro allenamento. “Una delle parti piu? divertenti di questo training riguarda la guida in situazioni di pericolo/emergenza – scrive postando i video che la ritraggono alla guida di un’auto c he corre a folle velocità tra curve e asfalto bagnato – Prima volta nella mia vita che faccio una cosa del genere, comunque esperienza da ripetere”. E poi spiega la sua avventura con ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 22 dicembre 2020) Camaleontica. Da sex bomb in lingerie a perfetto soldatino nelle forze armate americane, la ex velina ha partecipato a un seminario in Arkansas con le forze speciali e se l’è cavata alla grande. “Sin da bambina sono stata affascinata dal mondo dell’esercito e nutro rispetto ed ammirazione per coloro che dedicano la vita a questa carriera. Oggi ho la possibilita? di passare alcuni giorni assieme e di partecipare ai loro training” scrive mostrando i video del suo duro allenamento. “Una delle parti piu? divertenti di questo training riguarda la guida in situazioni di pericolo/emergenza – scrive postando i video che la ritraggono alla guida di un’auto c he corre a folle velocità tra curve e asfalto bagnato – Prima volta nella mia vita che faccio una cosa del genere, comunque esperienza da ripetere”. E poi spiega la sua avventura con ...

