Elisa Isoardi non perde il vizio, il buongiorno si vede dal mattino: “Si balla!” (Di martedì 22 dicembre 2020) Elisa Isoardi sembra non aver dimenticato l’esperienza a Ballando con le stelle. La sua mattina parte al ritmo di musica Fonte foto: FacebookNon è passato molto tempo da quando Elisa Isoardi era l’indiscussa protagonista di Ballando con le stelle in coppia con il maestro di ballo Raimondo Todaro. Il loro rapporto d’intesa ed affetto ha tenuto banco per tutta la durata del programma. A giudicare dalle stories della conduttrice, a quanto pare l’esperienza del ballo l’è rimasta in maniera indelebile. Infatti, Elisa ha cominciato la mattina al ritmo di musica. Nel suo video, oltre al cagnolino, compaiono delle eleganti scarpe da ballo e la scritta “si balla!”. Insomma, la Isoardi torna a ballare. Ma a questo punto ci sorge spontaneo un interrogativo: con ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020)sembra non aver dimenticato l’esperienza a Ballando con le stelle. La sua mattina parte al ritmo di musica Fonte foto: FacebookNon è passato molto tempo da quandoera l’indiscussa protagonista di Ballando con le stelle in coppia con il maestro di ballo Raimondo Todaro. Il loro rapporto d’intesa ed affetto ha tenuto banco per tutta la durata del programma. A giudicare dalle stories della conduttrice, a quanto pare l’esperienza del ballo l’è rimasta in maniera indelebile. Infatti,ha cominciato la mattina al ritmo di musica. Nel suo video, oltre al cagnolino, compaiono delle eleganti scarpe da ballo e la scritta “si”. Insomma, latorna a ballare. Ma a questo punto ci sorge spontaneo un interrogativo: con ...

infoitcultura : Elisa Isoardi la verità su Check-Up | Il programma slitta ancora - infoitcultura : Elisa Isoardi | Senza trucco e capelli raccolti | La foto - infoitcultura : Elisa Isoardi “Non me lo ha mai detto” | Retroscena sulla sua vita privata - infoitcultura : Elisa Isoardi il dolce dell'estate | Il peccato di gola | Foto - infoitcultura : Elisa Isoardi sexy in cucina ti spiega come si cucinano gli ossibuchi - VIDEO -