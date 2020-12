‘Elettra e il resto scompare’, la serie reality della Lamborghini: tutti i dettagli (Di martedì 22 dicembre 2020) La vita di Elettra La celebre popstar ed ereditiera Elettra Lamborghini sbarca sulla nuova piattaforma streaming Discovery+ con una serie reality ‘Elettra e il resto scompare’ che riguarda la sua vita privata nonché il backstage del matrimonio con Afrojack, avvenuto a settembre scorso. A lanciare la notizia è il magazine RollingStone. DISCOVERY+: LE INFO La nuova piattaforma di streaming sarà disponibile a partire dal 6 gennaio 2021. Avrà un costo di 3,99 euro al mese e di 39,90 l’anno. È dedicata alle serie tv, ai documentari e ai reality. I dettagli della serie La serie reality ‘Elettra e il resto scompare’ è ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 dicembre 2020) La vita di Elettra La celebre popstar ed ereditiera Elettrasbarca sulla nuova piattaforma streaming Discovery+ con unae ilche riguarda la sua vita privata nonché il backstage del matrimonio con Afrojack, avvenuto a settembre scorso. A lanciare la notizia è il magazine RollingStone. DISCOVERY+: LE INFO La nuova piattaforma di streaming sarà disponibile a partire dal 6 gennaio 2021. Avrà un costo di 3,99 euro al mese e di 39,90 l’anno. È dedicata alletv, ai documentari e ai. ILae ilè ...

RollingStoneita : ‘Elettra e il resto scompare’: Lamborghini si svela in una serie reality @ElettraLambo #22dicembre - JoseBPGD : RT @RollingStoneita: ‘Elettra e il resto scompare’: Lamborghini si svela in una serie reality @ElettraLambo #22dicembre - unsolefucsia : RT @makakog: Dischi femminili italiani più venduti del 2020 (prime stime): 1) Elodie - This is Elodie 2) Elettra Lamborghini - El resto es… - elettrasunrise : RT @RollingStoneita: ‘Elettra e il resto scompare’: Lamborghini si svela in una serie reality @ElettraLambo #22dicembre - Jennifer_lm19 : RT @RollingStoneita: ‘Elettra e il resto scompare’: Lamborghini si svela in una serie reality @ElettraLambo #22dicembre -

