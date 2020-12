E venne il giorno in cui Biden ringraziò Trump in diretta Tv | VIDEO (Di martedì 22 dicembre 2020) Nella tarda serata italiana di lunedì 21 dicembre, il presidente eletto degli Stati Uniti si è sottoposto – in mondovisione – all’inoculazione del vaccino anti-covid. Un rito, quello trasmesso in diretta televisiva, che ha come obiettivo primario quello di sensibilizzare la popolazione americana (e non solo) all’utilizzo dell’immunizzazione contro il Sars-CoV-2. Subito dopo l’iniezione, il prossimo numero uno della Casa Bianca ha spiegato al popolo statunitense come questa sia l’unica soluzione per sconfiggere il nemico che ha condizionato le vite negli ultimi dieci mesi. E, alla fine, Joe Biden ringrazia Trump e l’amministrazione uscente per il lavoro fatto affinché fosse avviata questa importante campagna vaccinale. LEGGI ANCHE > Il vaccino in mondovisione di Joe Biden VIDEO Il presidente eletto ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 dicembre 2020) Nella tarda serata italiana di lunedì 21 dicembre, il presidente eletto degli Stati Uniti si è sottoposto – in mondovisione – all’inoculazione del vaccino anti-covid. Un rito, quello trasmesso intelevisiva, che ha come obiettivo primario quello di sensibilizzare la popolazione americana (e non solo) all’utilizzo dell’immunizzazione contro il Sars-CoV-2. Subito dopo l’iniezione, il prossimo numero uno della Casa Bianca ha spiegato al popolo statunitense come questa sia l’unica soluzione per sconfiggere il nemico che ha condizionato le vite negli ultimi dieci mesi. E, alla fine, Joeringraziae l’amministrazione uscente per il lavoro fatto affinché fosse avviata questa importante campagna vaccinale. LEGGI ANCHE > Il vaccino in mondovisione di JoeIl presidente eletto ...

pierpaolina87 : Paola non si molla un cazzo! Ricordati la frase iconica di MTR sul loro rapporto, che un giorno sarà anche il tit… - foreveragain70 : @tatonissimo Nove mesi con la mutua Andai a pagamento “costa dai 120€ a 300€” Scelsi quello da 120, potevo permett… - Yogaolic : Covid, scoprì il paziente 1 in Italia: consegnato il premio Rosa Camuna ad Annalisa Malara - bezzoneclaudio : RT @milaunicoamore: Quel giorno sembrava tutto surreale. Tu pallido e stanco Intorno tanta gente, tanto dolore ,tanto sconcerto,tu lì, ti… - mguntutu : @gnamnaa @infalice ciao mi chiamo gio ho una moglie e 7 figli e lavoro in una fabbrica un giorno il mio capp venne… -

Ultime Notizie dalla rete : venne giorno Biella ricorda la strage di San Cassiano: sei civili e un partigiano trucidati dai nazisti La Stampa Due immobili comunali vanno a bando

Le aree dell’ex casa del custode al parco della Montagnola e quella collinare ‘Ai 300 scalini’, in località Casaglia, a Bologna, sono in cerca di nuovi proprietari. Da ieri è online l’avviso pubblico ...

Progetto ’90mila alberi’ bocciato I dem insorgono a San Felice

Critiche al sindaco di centro destra Michele Goldoni da parte dei Giovani dem. "Nell’ultimo consiglio comunale la mozione ‘90 000 alberi per la Bassa modenese’, che verrà discussa in tutti e 9 i Consi ...

Le aree dell’ex casa del custode al parco della Montagnola e quella collinare ‘Ai 300 scalini’, in località Casaglia, a Bologna, sono in cerca di nuovi proprietari. Da ieri è online l’avviso pubblico ...Critiche al sindaco di centro destra Michele Goldoni da parte dei Giovani dem. "Nell’ultimo consiglio comunale la mozione ‘90 000 alberi per la Bassa modenese’, che verrà discussa in tutti e 9 i Consi ...