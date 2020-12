E' morto Paolo Foradori | pioniere in Alto Adige dell' enologia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Bolzano, 22 dic. (Labitalia) - Si è spento nella notte, a 85 anni,a viticoltura. Riconosciuto come il padre del Pinot Neroatesino, non ha segnato solo la storia'azienda Hofstätter, ma ha contribuito a scrivere la storia recenteitaliana. È stato lui ad intuire il valore del terroir di Mazon, l'piano in cui ancora oggi l'azienda Hofstätter produce i suoi rinomati Pinot Nero ed è sua la battaglia per l'introduzionea 'Vigna' in etichetta. Sempre a lui si deve la valorizzazione del Gewürztraminer, interpretato con eleganza e inserito con tenacia nella carta dei vini dei migliori ristoranti italiani e non solo. Spirito d'iniziativa, voglia di fare, capacità di ...