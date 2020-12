È morto a 82 anni Ciccio La Rocca, il boss che sfidò Nitto Santapaola: dal 9 dicembre era ricoverato al Policlinico di Bari (Di martedì 22 dicembre 2020) La copertura di Bernardo Provenzano dopo la strage di viale Lazio, la stima di Riina, la capacità di tenere testa a Nitto Santapaola. Il curriculum criminale di Ciccio La Rocca era lungo e rispettato. Il boss è morto all’alba, all’età di 82 anni, in un letto del Policlinico di Bari, dove dal 9 dicembre si trovava in regime di detenzione domiciliare. In Puglia era arrivato a fine estate, da San Michele di Ganzaria, paese dell’entroterra catanese da cui La Rocca, in origine allevatore, aveva iniziato a muovere i primi passi in Cosa nostra. L’affiliazione, con il rituale della pungiuta, arriva nel 1956. Un passaggio che è stato soltanto il principio di un percorso che porterà il boss, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) La copertura di Bernardo Provenzano dopo la strage di viale Lazio, la stima di Riina, la capacità di tenere testa a. Il curriculum criminale diLaera lungo e rispettato. Ilall’alba, all’età di 82, in un letto deldi, dove dal 9si trovava in regime di detenzione domiciliare. In Puglia era arrivato a fine estate, da San Michele di Ganzaria, paese dell’entroterra catanese da cui La, in origine allevatore, aveva iniziato a muovere i primi passi in Cosa nostra. L’affiliazione, con il rituale della pungiuta, arriva nel 1956. Un passaggio che è stato soltanto il principio di un percorso che porterà il, a ...

