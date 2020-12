E’ guerra al GF VIP 5 tra Stefania Orlando e Samantha de Grenet: dalla teglia alle urla (Di martedì 22 dicembre 2020) Che cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 5 dopo la diretta di ieri? Come era prevedibile, la nomination fatta da Stefania Orlando, che ha ricambiato il favore alla sua amica Samantha de Grenet ha avuto degli strascichi. Questa mattina infatti in casa c’è stata una forte discussione tra le due donne che si sono dichiarate guerra. Almeno questa è la sensazione. Tutto è iniziato da una teglia che Samantha ha deciso di usare per lavare e asciugare i piatti, un metodo che però a Stefania non è piaciuto. Da questa banalità si è scatenata una vera e propria discussione che ha dato vita a un forte dibattito tra le due. E successivamente Samantha si è sfogata con gli altri ragazzi della casa facendo notare che a lei non piace ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 dicembre 2020) Che cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 5 dopo la diretta di ieri? Come era prevedibile, la nomination fatta da, che ha ricambiato il favore alla sua amicadeha avuto degli strascichi. Questa mattina infatti in casa c’è stata una forte discussione tra le due donne che si sono dichiarate. Almeno questa è la sensazione. Tutto è iniziato da unacheha deciso di usare per lavare e asciugare i piatti, un metodo che però anon è piaciuto. Da questa banalità si è scatenata una vera e propria discussione che ha dato vita a un forte dibattito tra le due. E successivamentesi è sfogata con gli altri ragazzi della casa facendo notare che a lei non piace ...

infoitcultura : Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta: è guerra aperta - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Stefania Orando pronta alla Guerra in Puntata: 'Falsità abbondante' - _SpaceJay___ : @in_harrys_arms @Michelaarancino @Indigo__Moon__ Detto ciò non c'è bisogno di farsi guerra, bastava dire 'Ah era de… - infoitcultura : GF Vip: Antonella Elia in guerra con Filippo Nardi - infoitcultura : Franceska Pepe in guerra col GF Vip? L’indiscrezione: “Pare sia finita molto male” (FOTO) -