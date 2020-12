“È finita per sempre”. Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng, perché si sono lasciati (Di martedì 22 dicembre 2020) Non si può dire che non ci abbiamo provato. Dopo molti tentativi, Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione. Questa volta si tratterebbe di una scelta definitiva, senza altre possibilità di ritorno. A confermare le tante chiacchiere, che giravano tra il gossip ormai da mesi, sono stati i diretti interessati tramite i loro affollati profili Instagram. Fortunatamente si tratta di una rottura pacifica, il piccolo Maddox (nato nel 2014) non sarà testimone di accesi litigi ed eccessive tensioni tra i genitori. Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng hanno voluto precisare questo fatto: l’ex coppia continuerà a rispettarsi e volersi bene per la serenità ... Leggi su tuttivip (Di martedì 22 dicembre 2020) Non si può dire che non ci abbiamo provato. Dopo molti tentativi,hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione. Questa volta si tratterebbe di una scelta definitiva, senza altre possibilità di ritorno. A confermare le tante chiacchiere, che giravano tra il gossip ormai da mesi,stati i diretti interessati tramite i loro affollati profili Instagram. Fortunatamente si tratta di una rottura pacifica, il piccolo Maddox (nato nel 2014) non sarà testimone di accesi litigi ed eccessive tensioni tra i genitori.hanno voluto precisare questo fatto: l’ex coppia continuerà a rispettarsi e volersi bene per la serenità ...

