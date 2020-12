Dramma Ronaldinho, la mamma è ricoverata in terapia intensiva: era risultata positiva al Covid-19 (Di martedì 22 dicembre 2020) L’ex attaccante del Milan Ronaldinho sta attraversando un Dramma personale. Gli ultimi mesi sono stati veramente difficili per il brasiliano, prima l’arresto per lo scandalo dei passaporti falsi adesso le condizioni di salute della madre. La donna ha infatti contratto il Coronavirus ed è ricoverata in terapia intensiva. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex calciatore con un tweet pubblicato da Ronaldinho: “Cari amici, mia madre ha contratto il Covid-19 e stiamo combattendo perché si riprenda presto. È ricoverata in terapia intensiva e sta ricevendo tutte le cure. Vi ringrazio anticipatamente per le vostre preghiere, energie positive e affetto. Forza mamma!”. Preoccupazione per la ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 dicembre 2020) L’ex attaccante del Milansta attraversando unpersonale. Gli ultimi mesi sono stati veramente difficili per il brasiliano, prima l’arresto per lo scandalo dei passaporti falsi adesso le condizioni di salute della madre. La donna ha infatti contratto il Coronavirus ed èin. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex calciatore con un tweet pubblicato da: “Cari amici, mia madre ha contratto il-19 e stiamo combattendo perché si riprenda presto. Èine sta ricevendo tutte le cure. Vi ringrazio anticipatamente per le vostre preghiere, energie positive e affetto. Forza!”. Preoccupazione per la ...

