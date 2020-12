Dramma per l’ex difensore della Nazionale: il Covid gli taglia le gambe (Di martedì 22 dicembre 2020) Ex difensore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, era stato ricoverato dopo essere stato trovato positivo al Covid. l’ex difensore Mauro Bellugi, dopo essere stato ricoverato per il Covid, ha subito l’amputazione di entrambe le gambe. “Il Covid mi ha tolto anche quella con cui feci gol al Borussia Monchengladbach” Queste le parole dell’ex pilastro dell’Inter, oggi settantenne, ricordando quel gol in ottavi di finale della Coppa Campioni il 3 Novembre del 1971, di destro da distanza siderale. Quello fu l’unico gol di tutta la sua carriera. Il risultato finale vide la vittoria dell’Inter per 4 a 2. Come detto Bellugi era stato ricoverato nel mese di Novembre per complicazioni legate alla malattia del Coronavirus, ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020) Exdi Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, era stato ricoverato dopo essere stato trovato positivo alMauro Bellugi, dopo essere stato ricoverato per il, ha subito l’amputazione di entrambe le. “Ilmi ha tolto anche quella con cui feci gol al Borussia Monchengladbach” Queste le parole delpilastro dell’Inter, oggi settantenne, ricordando quel gol in ottavi di finaleCoppa Campioni il 3 Novembre del 1971, di destro da distanza siderale. Quello fu l’unico gol di tutta la sua carriera. Il risultato finale vide la vittoria dell’Inter per 4 a 2. Come detto Bellugi era stato ricoverato nel mese di Novembre per complicazioni legate alla malattia del Coronavirus, ...

lucianonobili : «I populisti si preoccupano degli indici di consenso ma per noi il vero dramma è l'indice di disoccupazione. A me n… - enpaonlus : La disperata lotta di una madre delfino per salvare il cucciolo, storia simbolo del dramma di Mauriti…… - baefucks : per me che prendo antiepilettici andare nel reperto DELL’IKEA DEI LAMPADARI È UNA DRAMMA TUTTE QUELLE CAZZO DI LUCI MI DANNO FASTIDIOOOOO - SgrazX : @ArturoDublin Stai a fa un dramma per una inezia. Sai in quanti sono mesi che non vedono familiari o raramente pure… - MilaSpicola : @DonataLenzi @GuidoCrosetto Se invece la critica è nel merito della proposta di investimento che era nella bozza, a… -