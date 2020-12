Dpcm Natale, verso la zona rossa: cosa si può fare oggi e domani (Di martedì 22 dicembre 2020) Come stabilito dal Dpcm di Natale, mancano due giorni all’imposizione della zona rossa sull’intero territorio nazionale. Ieri, 21 dicembre, è scattato lo stop agli spostamenti tra Regioni. Fino alla sera del 23 dicembre, si potrà ancora prendere un caffè al bar e andare al ristorante quasi in tutta Italia. Ecco quali sono le attività ancora autorizzate nelle prossime 48 ore. >> L’Agenzia europea del farmaco approva il vaccino Pfizer-Biontech Dpcm Natale, 22 e 23 dicembre: cosa si può ancora fare Come anticipato, gli spostamenti tra Regioni sono vietati da ieri: per situazioni di lavoro, necessità o urgenza sarà necessaria l’autocertificazione. Il rientro presso il domicilio o la residenza sono sempre permessi. Anche le seconde case, quindi, sono ... Leggi su urbanpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Come stabilito daldi, mancano due giorni all’imposizione dellasull’intero territorio nazionale. Ieri, 21 dicembre, è scattato lo stop agli spostamenti tra Regioni. Fino alla sera del 23 dicembre, si potrà ancora prendere un caffè al bar e andare al ristorante quasi in tutta Italia. Ecco quali sono le attività ancora autorizzate nelle prossime 48 ore. >> L’Agenzia europea del farmaco approva il vaccino Pfizer-Biontech, 22 e 23 dicembre:si può ancoraCome anticipato, gli spostamenti tra Regioni sono vietati da ieri: per situazioni di lavoro, necessità o urgenza sarà necessaria l’autocertificazione. Il rientro presso il domicilio o la residenza sono sempre permessi. Anche le seconde case, quindi, sono ...

Il 22 e 23 dicembre sono gli ultimi due giorni in cui si potrà prendere un caffè al bar o andare al ristorante, prima del Dpcm di Natale ...

