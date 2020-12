Disagio scolastico e integrazione | sportello di ascolto al ‘I Circolo di Eboli’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiEboli (Sa) – “Iin… noi ci siamo”. Si realizza ad Eboli il progetto “per la promozione del benessere, per l’degli alunni, per la prevenzione dele per l’di culture diverse”, spiega la Dirigente Scolastica del Idi Eboli, Annamaria Martulano. Al fine della partenza dell’iniziativa, prevista per il 7 gennaio, la dirigente incontrerà i genitori, i docenti e il personale A.T.A. mercoledì 23 dicembre alle ore 11.30 tramite webinar. Martulano spiega: “Il Progetto ‘Iin….noi ci siamo’ si propone di creare uno spazio diattivo per gli studenti, i docenti e le famiglie; di adoperarsi per fornire alla comunità ...