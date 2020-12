DIRETTA/ Juventus Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: formazioni in campo! (Di martedì 22 dicembre 2020) DIRETTA Juventus Fiorentina, risultato live: streaming video tv e cronaca del match valevole per la quattordicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 22 dicembre 2020)live:tv e cronaca del match valevole per la quattordicesima giornata d'andata del campionato di Serie A.

SkySport : Juventus-Fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #JuventusFiorentina Fischio d'inizio… - Corriere : Juve-Fiorentina 0-0 Diretta Dopo la sentenza bianconeri a -7 dal Milan, CR7 e Morata d... - Fiorentinanews : #JuventusFiorentina 0?-0? 1' Inizia la partita all'Allianz Stadium, primo pallone per la squadra bianconera. Segui… - Gabri_Juventus : RT @salv_amoroso: Lorenzo #Insigne e Nicola Lombardo non si accorgono di essere in diretta prima della conferenza stampa di presentazione d… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Juventus-Fiorentina 0-0 in diretta su -