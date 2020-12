Digitalizzazione, boom delle imprese italiane che usano servizi in cloud: 59% nel 2020 (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nel 2020 l’82% delle imprese italiane con almeno 10 addetti non adotta più di 6 tecnologie tra le 12 considerate dall’indicatore europeo di Digitalizzazione (nel Mezzogiorno 87,1%), ma al contempo nell’ultimo hanno è cresciuta notevolmente la quota di imprese che forniscono sui propri siti web informazioni sui prodotti offerti (55,5% dal 33,9% nel 2019), secondo l’ultimo rapporto ISTAT su imprese e ICT. Nel 2020, il 97,5% delle imprese con almeno 10 addetti utilizza connessioni in banda larga fissa o mobile. Rimane stabile la quota di imprese che fornisce ai propri addetti dispositivi portatili (62,6%; era 62,4% nel 2019). Aumenta la percentuale di addetti che utilizzano un computer ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nell’82%con almeno 10 addetti non adotta più di 6 tecnologie tra le 12 considerate dall’indicatore europeo di(nel Mezzogiorno 87,1%), ma al contempo nell’ultimo hanno è cresciuta notevolmente la quota diche forniscono sui propri siti web informazioni sui prodotti offerti (55,5% dal 33,9% nel 2019), secondo l’ultimo rapporto ISTAT sue ICT. Nel, il 97,5%con almeno 10 addetti utilizza connessioni in banda larga fissa o mobile. Rimane stabile la quota diche fornisce ai propri addetti dispositivi portatili (62,6%; era 62,4% nel 2019). Aumenta la percentuale di addetti che utilizzano un computer ...

livein_news : #venezia: Digitalizzazione del Comune: Venezia nella top ten italiana. Sulla piattaforma DiME boom di utenti e rich… - GVPMpolimi : RT @manfredi_min: Con la Legge finanziaria renderemo strutturali gli interventi che abbiamo già messo in campo nei mesi scorsi come le misu… - mauriziozani : RT @manfredi_min: Con la Legge finanziaria renderemo strutturali gli interventi che abbiamo già messo in campo nei mesi scorsi come le misu… - manfredi_min : Con la Legge finanziaria renderemo strutturali gli interventi che abbiamo già messo in campo nei mesi scorsi come l… -

Ultime Notizie dalla rete : Digitalizzazione boom Digitalizzazione, boom delle imprese italiane che usano servizi in cloud: 59% nel 2020 Il Messaggero Istat: le aziende italiane indietro sulle tecnologie avanzate ma è boom del cloud

Se da un lato cresce notevolmente la percentuale di imprese che utilizza il web per fornire informazioni su prodotti e servizi, il 55,5% dal 33,9% nel 2019 e balza l’adozione delle piattaforme cloud, ...

Digitalizzazione, boom delle imprese italiane che usano servizi in cloud: 59% nel 2020

C'è stato un boom delle aziende che utilizzano servizi cloud (dal 23 ... posizionandosi su livelli alti o molto alti di digitalizzazione. Con riferimento ai 12 indicatori, nelle varie classi di ...

Se da un lato cresce notevolmente la percentuale di imprese che utilizza il web per fornire informazioni su prodotti e servizi, il 55,5% dal 33,9% nel 2019 e balza l’adozione delle piattaforme cloud, ...C'è stato un boom delle aziende che utilizzano servizi cloud (dal 23 ... posizionandosi su livelli alti o molto alti di digitalizzazione. Con riferimento ai 12 indicatori, nelle varie classi di ...