Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla variante del Coronavirus

"Dutturi, dutturi… ". Muntilbano si truvava sulla passiggiata di Marinelle indovi si stavi facinna una passiata mari mari addoppa esserisi sbafata una pizzogna munimentalia da Enzu, ma macari caà sintiva le vocia commo lo scritturi Erria Di Luchia… "Dutturi, dutturi… ". Muntilbano si vutai e viditti Catarelli che circava di secutarla impussibilitata dal facta che tiniva na panza che la divise nun rinisciva a cuntiniri. "Catarè, ma pirchia fai vocia macari alla Marine?". Catarelli: "L'aviva viste qualichi minuta fa, ma non arrinisciva a giungerla… ". Muntilbano: "Ed ura che mi havi giunta mi volia spiegari pirchia allucava commo na prefiche?". C: ('ngiarmata): "Dutturi, io primma delle fica non la vitti… ". M: "Ma la Moniche la vidiste?". C: La Moniche nun era in loca". M: "Ma forsi non la viditta pirchia eri loca?". C: "Da mia non si allocò". M: "Alli vota mi lascia ...

