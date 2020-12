Diablo Immortal | versione alpha in arrivo Il video del gameplay

(Di martedì 22 dicembre 2020)è quasi pronto al lancio: gli sviluppatori stanno testando ladel nuovo gioco mobile di Blizzard web sourceL’universo dista per sbarcare sui nostri smartphone. Il gioco targato Blizzard sarà il primo della serie famosissima sviluppato solamente nella suamobile, cosa che aveva fatto storcere parecchio il naso dei fans della saga. In effettiha generato tantissime polemiche sin dal suo annuncio alla Blizzcon del 2018: in molti si sono chiesti se sviluppare questadel gioco non avrebbe fatto sprecare tempo ed energie agli sviluppatori diIV, attesissimo dai fedelissimi della serie e per ora ancora lontano dalla pubblicazione. In realtà la ...

Diablo Immortal è un gioco altamente controverso, in quanto la sua presentazione iniziale - avvenuta al BlizzCon 2018 - è stata accompagnata da pesanti critiche nei confronti di Blizzard stessa. In qu ..."Do you guys not have phones?" è stato uno dei meme più popolari del 2018 ed era legato al disastroso annuncio di appunto Diablo immortal, titolo per ...