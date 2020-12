“Devo dire una parolaccia”. Lilli Gruber mai vista così: Renzi-Conte? Costretta al gesto “estremo” (Di martedì 22 dicembre 2020) “Dovrò dire una parolaccia, visto che hai scritto di aver fatto un sogno in cui Giuseppe Conte sfanc*** Matteo Renzi al Senato”. così Lilli Gruber ha aperto la puntata di Otto e Mezzo di martedì 22 dicembre, rivolgendosi ad Antonio Padellaro che era presente in studio insieme a Massimo Giannini. “Al di là di questa parolaccia, non sarebbe un po' irresponsabile da parte del premier andare a questa conta per vedere chi ci sta?”, ha domandato la giornalista di La7, alla quale il collega del Fatto ha risposto così: “Io di solito non uso parolacce, però i sogni non si possono censurare. C'è stata un'ondata di persone che hanno scritto al giornale dicendo ‘abbiamo avuto lo stesso sogno', quindi sono in molti a dire che in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) “Dovròuna, visto che hai scritto di aver fatto un sogno in cui Giuseppesfanc*** Matteoal Senato”.ha aperto la puntata di Otto e Mezzo di martedì 22 dicembre, rivolgendosi ad Antonio Padellaro che era presente in studio insieme a Massimo Giannini. “Al di là di questa, non sarebbe un po' irresponsabile da parte del premier andare a questa conta per vedere chi ci sta?”, ha domandato la giornalista di La7, alla quale il collega del Fatto ha risposto: “Io di solito non uso parolacce, però i sogni non si possono censurare. C'è stata un'ondata di persone che hanno scritto al giornale dicendo ‘abbiamo avuto lo stesso sogno', quindi sono in molti ache in ...

borghi_claudio : Sventato l'ultimo colpo di coda. A commissione stremata hanno provato a far approvare questo sperando non se ne acc… - DiMarzio : @diavolesquee @ildpaa @TeofiloSteven @ale13_spino Non ho detto questo. Ho detto che quei tre non sono obiettivi. O… - borghi_claudio : Tutta la bilancio Lega ha fatto una settimana d'inferno ma con un lavoro (per me) fatto veramente bene. Pochi emend… - LunghiNicola : @violamad79 Dai Nikky! Non è facile però non arrendiamoci! Io la sto seguendo su applicazione Firenze viola e ti de… - sovrdiesvl : RT @justofurheart: @dangwruos @sovrdiesvl madonna mi fate piangere mi avete salvata come ve lo devo dire -

Ultime Notizie dalla rete : Devo dire Otto e Mezzo, Lilli Gruber: “Devo dire una parolaccia”, costretta al gesto “estremo” su Renzi-Conte Liberoquotidiano.it Bologna Calcio: Saputo porta avanti il progetto di crescita

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha bisogno di fare risultato e dopo il pari contro lo Spezia e quello contro il Torino è il ...

Martino: "Napoli, vicenda finita malissimo! E chi lo avrebbe immaginato?"

Devo dire che servirà un grande approccio per battere i granata che vengono da un periodo molto negativo e vorranno dimostrare le loro qualità. Ci sono tanti calciatori importanti nella squadra ...

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha bisogno di fare risultato e dopo il pari contro lo Spezia e quello contro il Torino è il ...Devo dire che servirà un grande approccio per battere i granata che vengono da un periodo molto negativo e vorranno dimostrare le loro qualità. Ci sono tanti calciatori importanti nella squadra ...